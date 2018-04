#ChcęToPrzeżyć, czyli rekrutujemy testerów marzeń!

Internetowy serwis prezentowy Katalog Marzeń startuje z drugą edycją akcji #ChcęToPrzeżyć, której misją jest przypomnienie, co w życiu jest naprawdę ważne. Codzienność nierzadko zmusza nas do porzucenia myśli o spełnianiu swoich marzeń, inwestowaniu czasu oraz pieniędzy w przeżycia, których pragniemy doświadczyć. Na co dzień poświęcamy się uczelni lub pracy, a wolne godziny w grafiku zapełniamy kolejną porcją obowiązków. #ChcęToPrzeżyć ma sprawić, że na moment zatrzymamy się i zaczniemy robić to, co jest dla nas atrakcyjne i przynosi mnóstwo radości. Udział w akcji #ChcęToPrzeżyć to przygoda życia, dzięki której ludzie spełnią swoje marzenia i skosztują smaku przygody. Zupełnie za darmo!

Zrealizowana „na próbę” pierwsza edycja była dostępna tylko w Warszawie i tylko dla 100 wybrańców. Zakończona sukcesem, cieszyła się dużym zainteresowaniem, dlatego tegoroczna edycja zaprosi do współpracy aż 6x więcej Marzycieli z całej Polski. Akcja składa się z 2 etapów i Finału – w każdym etapie wybrańcy będą testować jedną z zaproponowanych atrakcji Katalogu Marzeń. Realizacja przeżyć odbywać się będzie na terenie 6 miast/obszarów: Warszawy, Krakowa, Poznania, Trójmiasta, Wrocławia oraz Śląska. Zadaniem uczestników będzie zamieszczanie atrakcyjnych relacji z przeżytego marzenia na Facebooku, Instagramie, Youtubie, blogu, Snapchacie – w formie video, fotografii, postów. Im więcej wpisów, tym większe szanse na kolejny etap. Nagrodą główną jest abonament o wartości 2400 do wykorzystania w serwisie Katalog Marzeń, za drugie miejsce jest to kwota 1200 zł, za trzecie - 600 zł.

„Szukamy ludzi, którzy nie boją się marzyć i sięgać po swoje marzenia - te małe i te duże. Ludzi aktywnych, mających odwagę próbowania nowych rzeczy, pokonywania barier i przede wszystkim ludzi mega pozytywnych, uśmiechniętych i kreatywnych.” – dodaje Beata Kłos, Marketing Manager Katalogu Marzeń - „Naszym celem jest niesienie radości oraz pokazanie ludziom, jak łatwe i ważne jest spełnianie marzeń, często są one na wyciągnięcie ręki. W końcu nie każdy marzy o podróży dookoła świata czy locie w kosmos. Nasi klienci jako swoje marzenia najczęściej wymieniają chęć spróbowania czegoś nowego, chęć spędzania więcej czasu (i w sposób bardziej aktywny) z rodziną i przyjaciółmi oraz chęć realizacji pasji, na które brakuje czasu np. rozpoczęcie nauki jazdy konnej, kursu gotowania czy o chwili relaksu w spa. Dlatego szukamy 600 super pozytywnych osób, których marzenia spełnimy całkiem za darmo. Będzie to jedno z marzeń dostępnych w serwisie Katalog Marzeń a zadaniem uczestników będzie zrelacjonowanie tego jak było w swoich mediach społecznościowych i podzielenie się tą radością z bliskimi, znajomymi i innymi uczestnikami akcji.”

Marzyciele z akcji #ChcęToPrzeżyć będą testować atrakcje wybrane spośród kilkudziesięciu na liście. W pierwszym etapie będzie to m.in. strzelnica, quady, gokarty, Dream Jump, spływ kajakiem, w kolejnym, np. lot w aerotunelu, jazda Monster Truckiem, jazda Ferrari, offroad czy lot motolotnią, w trzecim etapie: np. lot balonem czy skok ze spadochronem. Swoją kandydaturę można zgłaszać do 30 kwietnia poprzez formularz na stronie www.katalogmarzen.pl/chcetoprzezyc. Spełnianie marzeń w pierwszym etapie ruszy 15 maja. Oprócz niezapomnianych wspomnień, do wygrania będzie Roczny/Półroczny i Kwartalny Abonament na Spełnianie Marzeń za – odpowiednio – 1.,2. i 3. miejsce. Postaw na aktywny tryb życia i oderwij się od codziennych obowiązków – wystarczy, że #ChceszToPrzeżyć.