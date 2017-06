Zostań Testerem Marzeń. Wystartowała akcja #chcętoprzeżyć

Pragniesz realizować swoje największe marzenia? Niejednokrotnie myślałeś lub myślałaś o tym, aby sprawdzić jak wygląda lot paralotnią czy skok ze spadochronem? Chcesz nauczyć się robić sushi, albo przejechać się Monster Truckiem? Zostań Testerem Marzeń i rozpocznij przygodę swego życia. Wystartowała akcja #chcętoprzeżyć, organizowana przez internetowy serwis prezentowy Katalog Marzeń.

Długie godziny na Uczelni, zdobywanie wiedzy, rozwijanie kariery… i nagle okazuje się, że doba staje się za krótka na dodatkowe aktywności, a jeszcze chcemy spotkać się z rodziną czy znajomymi. Na realizacje marzeń często brakuje nam czasu – odkładamy je na boczne tory. I właśnie tu pojawia się Katalog Marzeń. Pierwsza akcja firmy - #chcętoprzeżyć, adresowana jest do wszystkich osób, które pragną zrealizować swoje marzenia, ale do tej pory nie miały ku temu dobrej okazji. Teraz taka szansa jest na wyciągnięcie ręki. Możliwość zostania Testerem Marzeń będzie miał każdy, kto w czerwcu przystąpi do projektu.

„Od dawna myśleliśmy o zorganizowaniu akcji, która przypomni nam, co w życiu jest naprawdę ważne. Nasza codzienność wypełniona jest obowiązkami. Dzień spędzamy na uczelni czy w pracy, a na drobne przyjemności często nie starcza nam już siły, środków, czasu. Budzimy się w sędziwym wieku i żałujemy, że młodość przeszła nam między palcami i nie udało nam się zrealizować marzeń, które ciągle odkładaliśmy. Nasza akcja #chcętoprzeżyć ma to zmienić. Ma sprawić, że na moment się zatrzymamy i zaczniemy robić to, co dostarcza nam ogrom radości. Tu i teraz” - wyjaśnia Joanna Borucka – założycielka serwisu Katalog Marzeń.

Akcja #chcętoprzeżyć składa się z 3 etapów i Finału. Obecnie trwa faza zgłoszeń do programu. Do pierwszego etapu, spośród wszystkich chętnych, zostanie wybranych 100 Marzycieli. Każdy z wybrańców będzie mógł zrealizować jedną z kilku zaproponowanych w programie atrakcji w Warszawie. Do wyboru będą: gokarty, off road, driftowa przygoda, możliwość wejścia w świat wirtualnej rzeczywistości, Dream Jump czy wakeboarding.

„W kolejnych etapach na uczestników czekać będzie lot motoparalotnią, lot w aerotunelu, flyboard, jazda Monster Truckiem, kurs sushi czy degustacja piwa.

W wielkim finale znajdzie się z kolei coś dla naprawdę odważnych, czyli m.in. skok spadochronowy i lot balonem!“ – dodaje Joanna Borucka

Jak można się zgłosić do projektu i zostać Testerem Marzeń?

Wystarczy wejść na stronę https://chcetoprzezyc.pl/ i zostawić swój adres email. W odpowiedzi otrzymamy link do formularza rejestracyjnego, w którym trzeba będzie podać linki do swoich kanałów społecznościowych, z których korzystamy. To może być Facebook, Instagram, Wykop, Youtube czy Snapchat. Dodatkowo można podać adres www bloga czy strony internetowej.

„Zależy nam na tym, aby zgłaszały się do nas prawdziwe osoby, a nie konta „fake’owe“, założone 2 dni wcześniej. Każda osoba, która się do nas zgłosi, będzie także musiała w kilku słowach przekonać nas, dlaczego właśnie ją mamy zaprosić do naszego projektu. To może być naprawdę niełatwe zadanie“ – Joanna Borucka

Po 30 czerwca spośród nadesłanych zgłoszeń zostanie wybranych 100 Marzycieli, którzy będą zaproszeni do pierwszego etapu akcji #chcętoprzeżyć. Szczegóły realizacji będą natomiast ustalane indywidualnie.

Nagrodą główną jest roczny abonament do Katalogu Marzeń o łącznej wartości 2 400 złotych!

Więcej informacji:

chcetoprzezyc@katalogmarzen.pl

www.chcetoprzezyc.pl